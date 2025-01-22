Забудьте навсегда: какие популярные народные средства могут усугубить болезнь

Горячее молоко во время простуды не оказывает обволакивающего эффекта и не облегчает боль в горле, а дыхание над картофельным паром может усугубить ситуацию при повышенной температуре. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. Эксперт перечислила популярные народные средства от простуды и гриппа, которые не только не помогают, но и вредят.

Верным средством для борьбы с вирусом считается обтирание водкой или спиртом. Однако алкоголь вреден не только при внутреннем применении, но и при наружном, отметила Омарова. По словам врача, при высокой температуре расширяются сосуды кожи, пот выделяется активнее, охлаждая тело. Нанесенный спирт быстро испаряется, понижается температура снаружи тела, но не внутри. При этом снижается количество выделяемого пота и сокращается поверхностный кровоток. Это может привести к спазму периферических сосудов, предупредила терапевт. Особенно обтирание спиртом опасно для малышей, чья терморегуляция требует особого внимания.

Дыхание над горячим картофелем может привести к отеку дыхательных путей, а в некоторых случаях — спазму бронхов. При повышенной температуре тела пар усугубит ситуацию, продолжила Омарова. Горячее молоко также наносит вред во время простуды, раздражая слизистую желудка, отметила эксперт. При высокой температуре больного белок молока сворачивается, из-за чего активизируется выделение слизи. Кроме того, в подогретом молоке быстро развивается патогенная микрофлора.

Полезным народным средством при простуде и гриппе Омарова назвала напиток из шиповника — источник витамина C. Плоды шиповника оказывают подавляющее действие на вирусы, напиток на их основе помогает разжижать мокроту, облегчает кашель, насморк, а также избавляет от ломоты в суставах. При этом шиповник не следует давать детям до двух лет, людям с индивидуальной непереносимости витамина C, повышенной кислотностью желудка, при тромбозах, низком или нестабильном давлении, при острых воспалительных заболеваниях почек, печени мочевыводящих и желчевыводящих путей.

Пользу также может оказать имбирь. Лекарства на его основе могут быть вспомогательной терапией при лечении основными препаратами, назначенными врачом. Омарова подчеркнула, что средства народной медицины не могут гарантировать тот же результат, что и лекарственные препараты с доказанной эффективностью.

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