Остеопороз и раннее старение: стало известно, до чего излишняя худоба может довести Варнаву

Излишняя худоба актрисы Екатерины Варнавы может быть спровоцирована кризисом в профессии и стрессом на этой почве. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, внешне у звезды наблюдается дефицит веса.

Знаменитость обратилась в Instagram* к поклонникам, переживающим за ее состояние и строящим свои гипотезы о том, почему актриса сбросила вес, и попросила следить за своей жизнью. Варнава могла похудеть не только на фоне переживаний по поводу работы, но и из-за нарушения обмена веществ, проблем с щитовидной железой, гормонами — тиреотоксикозом, сном, отметила Малиновская. Крайне редко люди могут есть и не поправляться, добавила она.

«Возможно, у нее такой образ жизни. Она может быть на интервальном голодании, кето или палеодиете», — допустила врач.

Дефицит веса грозит Варнаве проблемами со здоровьем, предупредила Малиновская. Худоба может спровоцировать остеопороз, саркопению, раннее старение, нарушение когнитивных функций, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей и нарушение сна. Кроме того, при недостаточной массе тела возможны ранний климакс, снижение эстрогенов. Женщина может быть не способна забеременеть, добавила врач.

При излишней худобе наблюдается снижение иммунитета, из-за чего человек может часто болеть. Возможны нарушения в организме, которые в дальнейшем спровоцируют возникновение аутоиммунных заболеваний, заключила специалист.

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