Забудьте про офис: в Москве можно заработать в среднем 204,7 тысячи рублей в месяц на посуточной сдаче квартиры

Жители Москвы могут зарабатывать в среднем 204,7 тысячи рублей в месяц, сдавая квартиру посуточно, выяснили аналитики «Авито Путешествий». Результаты исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заработок на квартирах

Путешественники чаще всего арендуют студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Однако заработать можно и на сдаче многокомнатных объектов. По данным «Авито», пятикомнатная квартира в Москве может принести хозяину средний ежемесячный доход 408 тысяч рублей.

Примечательно, что столица стоит на втором месте среди городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья, уступая Санкт-Петербургу, где можно заработать на сдаче квартиры в среднем 217,6 тысячи рублей в месяц. Следом за Москвой находится Нижний Новгород, здесь заработок от посуточной сдачи может составить около 140,6 тысячи рублей в месяц, уточнили аналитики.

Фото: [ freepik.com ]

«Чистая прибыль от сдачи жилья в посуточную аренду напрямую зависит от выстроенных процессов в бизнесе: зачастую уборка, услуги прачечной, расходные материалы и так далее выходят дешевле, когда арендодатель сдает больше объектов. Поэтому многие хосты ориентированы на рост — берут в управление или субаренду больше объектов, чтобы и зарабатывать больше», — сообщила руководитель B2B-маркетинга «Авито Путешествий» Валерия Зима.

Сдача загородных домов

Москва лидирует по прибыльности в сегменте посуточной аренды загородных домов, средний ежемесячный доход собственника может составлять 194,6 тысячи рублей. Кроме того, в топ-5 городов-миллионников с высокой доходностью от сдачи загородных коттеджей вошли Екатеринбург (в среднем 171,6 тысячи рублей в месяц), Санкт-Петербург (154,4 тысячи рублей), Казань (149,6 тысячи рублей) и Краснодар (137,2 тысячи рублей).

Фото: [ freepik.com ]

В отдельных сегментах суммы намного выше. Так, в Москве можно зарабатывать на посуточной аренде загородного дома площадью 1 тысяча кв. м. порядка 548,4 тысячи рублей в месяц. Однако москвичам все-таки выгоднее сдавать квартиры, а не дома, разница в стоимости посуточной аренды составляет 10,1 тысячи рублей, заключили эксперты.

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