Забываем про черный пуховик: жители Москвы готовы потратить на обновление гардероба к весне в среднем 20 тысяч рублей

С наступлением теплой погоды многие жители столицы уже сменили черные зимние пуховики на пестрые демисезонные пальто. Аналитики «Авито» выяснили, что москвичи в среднем готовы потратить 20 тысяч рублей на обновление гардероба этой весной. Результаты опроса доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Приобрести что-то новое к весне намерены 75% горожан, выяснили в «Авито». Полностью сменить гардероб планируют 11% москвичей (в основном молодежь 18-24 лет — 20%), 37% опрошенных докупят несколько новых вещей, а 27% признались, что не покупают одежду каждый сезон. Минувшая теплая зима внесла свои корректировки в стиль жителей столицы — 14% респондентов все месяцы проходили в демисезонной одежде.

В среднем москвичи планируют уложиться в 20 тысяч рублей на покупку новой одежды. При этом 48% опрошенных и вовсе не хотят тратить свыше 10 тысяч рублей, от 25 тысяч рублей готовы отдать 21%. Меньшая часть респондентов (6% — преимущественно молодежь 18-24 лет) не хочет отказывать себе ни в чем, поэтому планирует купить на весну новой одежды больше, чем на 50 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что большинство москвичей покупают новую одежду со сменой сезона, больше трети опрошенных делают ежегодные покупки именно к весне. Женщины чаще мужчин отправляются на шопинг в масс-маркет (41% против 32%), сильный пол, напротив, предпочитает одеваться в дорогих бутиках (18% мужчин против 13% женщин). Люксовые вещи также больше любят носить мужчины (6% против 3% женщин).

Ранее стало известно, о каких опасных заболеваниях могут говорить шишки на теле и голове.