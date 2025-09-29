Загадка Старого Тома: почему косатка-самец два десятилетия плавает в одиночестве, нарушая все правила своего вида?

В северо-западном регионе Атлантики биологи проводят изучение необычного случая с косаткой, чье поведение не соответствует общепринятым представлениям о данном виде, сообщил портал Smithsonian Magazine.

Этот кит-убийца, известный под именем Старый Том, регулярно замечается в прибрежных водах Канады, а именно в заливе Мэн, от мыса Код до Новой Шотландии, на протяжении двух десятилетий.

Эксперты выявили, что он является единственной известной косаткой, постоянно живущей в одиночестве. Исследователь Дебора Джайлс из SeaDoc Society призналась, что ранее не сталкивалась с ситуацией, когда косатка так долго оставалась одна.

Несмотря на свою социальную природу, этот самец обычно плавает в окружении дельфинов, что вызывает удивление у специалистов. Ученые полагают, что Старый Том может принадлежать к популяции косаток из восточной Канады, однако для точного определения его происхождения необходимы генетические исследования. Уже два десятилетия косатка совершает свои перемещения без сородичей, несмотря на то что самцы обычно остаются с материнской группой на протяжении всей жизни.

Натуралист Шелли Лонерган отмечает, что косатка стала своего рода местной знаменитостью, так как после ее появлений наблюдается рост интереса к экскурсиям по наблюдению за китами. Исследователи пытаются получить образцы ДНК для анализа, однако из-за редких встреч с Томом и недостаточной изученности косаток в данном регионе задача усложняется.

Название «киты-убийцы» появилось вследствие ошибки перевода в XVIII веке испанского названия животного — asesina ballenas, что означает «убийца китов». Эти животные занимают вершину пищевой цепи в морской среде и почти не имеют естественных врагов. Косатки охотятся не только на рыбу, но и на других морских животных, включая тюленей, морских львов и даже крупных китов.

Ранее сообщалось, что сахалинка запечатлела встречу с редкой семьей косаток в море.