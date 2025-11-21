Загадочный сигнал из космоса: ученые, возможно, обнаружили первичные черные дыры

Международная команда исследователей, работающих с гравитационно-волновыми обсерваториями LIGO и Virgo, зафиксировала необычный сигнал, который может указывать на существование гипотетических первичных черных дыр — объектов, возникших в первые мгновения после Большого взрыва.

Событие, зарегистрированное 12 ноября, привлекло внимание научного сообщества тем, что по крайней мере один из сталкивающихся объектов имел массу меньше солнечной. Это делает его слишком легким для обычной черной дыры или нейтронной звезды, образующихся в результате коллапса звезд.

Как отметил астроном Кристофер Берти из Университета Глазго, если сигнал подтвердится, он может стать первым неопровержимым доказательством существования популяции первичных черных дыр.

В то же время ученые сохраняют здоровый скептицизм. Берти указал, что вероятность ложного срабатывания для этого сигнала оценивается как одно событие в 4 года, что является неприемлемо высоким показателем для столь революционного открытия.

Специалист по астрофизике частиц Джуна Крун из Даремского университета подчеркнула, что данное событие невозможно объяснить традиционными астрофизическими процессами, однако окончательно подтвердить его природу будет крайне сложно.

Исследователи отмечают, что даже если сигнал окажется реальным, определить природу объектов — являются ли они первичными черными дырами или экзотическими нейтронными звездами — можно будет только при обнаружении большего количества подобных событий в будущем.

Ранее сообщалось, что американские ученые зафиксировали мощнейший сигнал от черной дыры за всю историю.