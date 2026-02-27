«Загадывание желаний работает как никогда»: что нужно успеть сделать на парад планет 28 февраля

Редчайший парад планет, который смогут увидеть жители Московской области вечером в субботу, 28 февраля, называют «моментом мощнейшей энергетической настройки», в эти сутки нельзя конфликтовать и идти на риск. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Александра Яковенко.

Парад Меркурия, Венеры, Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна и Марса можно будет наблюдать в Подмосковье 28 февраля примерно с 18:30 до 19:30, через полчаса после заката. Большинство планет будет видно невооруженным глазом. Следующее такое явление, по оценкам астрономов, повторится только через 14 лет.

По словам астролога, парад планет — это не только эффектное зрелище на небе, но и серьезный энергетический сдвиг.

«Если обычные люди увидят красивую линию на небе, то астрологи воспринимают это как „генеральную уборку“ в космическом доме. Пространство словно спрессовывается, образуя единый канал, через который энергия Солнца преломляется через призму сразу семи планет», — отметила Яковенко.

Все планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца, и их поля как бы накладываются друг на друга, с точки зрения астролога, это момент «сборки», когда хаотичные процессы стремятся к структуре.

«Это редкий шанс поймать вселенскую волну и синхронизироваться с ритмом Вселенной», — подчеркнула эксперт.

Главная тема периода, по ее словам, — судьбоносность.

«Мелочей не будет. Эмоции действительно обострятся до предела, интуиция может переходить в ясновидение. В личной жизни возможны резкие повороты: кармические встречи или такие же кармические расставания», — пояснила Яковенко.

В финансовой сфере она посоветовала не ждать «манны небесной», но использовать время для того, чтобы разложить по полочкам долги и активы. Астролог порекомендовала 28 февраля и в ближайшие дни заниматься визуализацией и «структурой».

«Поскольку планеты выстроились в ряд, представьте, что и ваши цели выстраиваются в четкую линию от „хочу“ к „имею“. Загадывание желаний работает как никогда, но желания должны быть конкретными, как стрелы», — отметила она.

В качестве земных действий подойдут разбор завалов дома, составление плана на год, символическое «подведение черты» под старыми ситуациями и отношениями. При этом есть и жесткие табу.

«Категорически не рекомендую конфликтовать. Энергия парада действует как бумеранг — все сказанное вернется в тройном размере и очень быстро. Под запретом любые рисковые сделки: коллективный разум планет „не любит“ авантюр в этот момент, просчитанный риск может стать фатальным», — предупредила Яковенко.

Она посоветовала избегать поспешных выводов и решений: дать планетам выстроиться, а себе — выдохнуть.

