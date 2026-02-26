Что подарить на 8 Марта: топ-гаджеты, которые вызовут вау-эффект и искренний восторг

Уже на следующей неделе россияне будут праздновать 8 Марта. Выбор подарка в этот день очень важен, к этому вопросу нужно подойти с большой ответственностью. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» составила подборку лучших подарков среди гаджетов и технических устройств к Международному женскому дню.

Как отметил эксперт, всегда будет приятным сюрпризом новый смартфон, например, iPhone от Apple, или модель телефона Galaxy от Samsung.

«Подарки, связанные с красотой и уходом за собой, тоже будут актуальны к этому празднику. Фен или стайлер никогда не будут лишними, особенно качественные, мощные и со множеством функций. Из популярных брендов можно назвать Dyson или Tefal», — отметила она.

По ее мнению, умные часы Apple Watch или Galaxy Watch от Samsung станут полезным аксессуаром любому пользователю смартфона.

«Если получательница подарка увлекается спортом или просто здоровым образом жизни, то она особенно оценит этого незаменимого помощника. Тех, кто ценит практичность и удобство, порадует робот пылесос, например, Xiaomi Mi Robot Vacuum S10», — поделилась специалист.

Эксперт подчеркнула, что еще из необычных подарков, связанных с красотой и внешним видом, можно отметить умное зеркало.

«Их продают самые разные производители техники. К примеру, у BORK есть компактная модель F771 зеркала с бьюти-ассистентом и анализатором окружающей среды, который может даже оценить качество нанесения SPF-крема. Оригинальным подарком может стать и игровая консоль Nintendo Switch 2, с помощью которой можно проводить время за множеством милых и уютных игр, в том числе совместно», — заключила Бастрыкина.

