Заговоры и покушения: 155 лет со дня рождения Ленина — тайны, связанные с жизнью и смертью вождя мирового пролетариата

Покушения на Ленина

После прихода к власти большевиков жизнь Ленина неоднократно оказывалась под угрозой, с 1918 года на вождя мирового пролетариата было совершено несколько покушений. Одним первых заговоров против лидера большевиков после Октябрьской революции стало покушение 1 января 1918 года в Петрограде, когда Ленин вместе со своей сестрой Марией Ульяновой и другом, швейцарским социалистом Фридрихом Платтеном, ехал по улицам города на автомобиле, на одном из участков пути неизвестными была открыта стрельба. Легкое ранение получил друг революционера Платтен, пытавшийся защитить Ленина. Сам вождь не пострадал, основной версией покушения стало участие кадета Дмитрия Шаховского — бывшего депутата Государственной Думы и члена Временного правительства.

Самое известное покушение на Ленина произошло 30 августа того же 1918 года, став одним из наиболее громких в истории XX века. Существует мнение, что Ленина пытались убить отравленной пулей. Согласно официальной версии, эсерка Фанни Каплан на заводе Михельсона в Москве трижды выстрелила в лидера большевиков, тяжело ранив его. На допросах она говорила, что давно мечтала расправиться с лидером партии, которая, по ее мнению, незаконно захватила власть в стране. До сих пор одной из самых популярных версий остается та, что Каплан, ликвидированная без суда в одном из помещений Кремля, была лишь исполнителем воли тех, кто решил избавиться от вождя.

Фото: [ сommons.wikimedia/общественное достояние ]

В марте 1919 года банда Кошелькова случайно ограбила автомобиль с Лениным, который ехал к Надежде Крупской в Лесную школу в парке Сокольники. В сентября 1919 года была совершена попытка теракта, организованного подпольной анархистской группой во главе с Марией Никифоровой. Летом 1919 года анархисты начали разрабатывать план покушения на Ленина и Троцкого. 25 сентября того же года было взорвано здание Московского парткома, в котором ожидалось выступление Ленина, однако лидер большевиков опоздал на открытие пленума парткома. Вскоре анархисты планировали взорвать Кремль, но вся организация была вскрыта ВЧК и практически поголовно арестована, семь человек расстреляны.

Мистика в Мавзолее

Владимир Ильич Ленин скончался в результате болезни в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в усадьбе Горки. Похороны состоялись 24 января на Красной площади в Москве, бальзамированное тело Ленина хранится в Мавзолее до сих пор. Споры о судьбе Мавзолея ведутся по-прежнему, также активно возникают различные мистические теории, связанные с мумией вождя мирового пролетариата.

Одним из наиболее спорных вопросов остается подлинность мумии. Одни утверждают, что от нее давно ничего не осталось, а в Мавзолее находится муляж Ленина. Другие, которых большинство, уверены, что тело прекрасно сохранилось благодаря бальзамической науке. Бальзамирование проводилось под руководством биохимика Бориса Збарского, который заботился о содержании мумии вплоть до своей смерти в 1954 году.

Фото: [ сommons.wikimedia/1991Олег1991 ]

В июле 1941 года мумию Ленина эвакуировали в Тюмень в связи с началом Великой Отечественной войны и разместили на втором этажа здания нынешнего главного корпуса Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. По словам сотрудников вуза, во время пребывания в Тюмени мумия Ленина начала покрываться черной плесенью, за что Збарский едва не был приговорен к расстрелу. Чудом мумию удалось спасти и вернуть в столицу в апреле 1945 года.

Эксперт ЦНЭАТ Алексей Колмыков на основании криминально-портретной экспертизы имеющихся в наличии фотоснимков Ленина пришел к шокирующим выводам: на фотографиях с подписью «В.И. Ленин перед звукозаписывающим аппаратом в Кремле. Москва, 29 марта 1919 года» и «Тело В.И. Ленина в Доме Союзов» (1927 г.) запечатлен совсем не тот человек, которого можно увидеть на снимках молодого революционера. После этого появилась теория, что в Мавзолее хранится вовсе не мумия Ленина. Конспирологи считают, что лидера большевиков могли подменить, пока он был в Германии. Иностранным акцентом они объясняют и его известную картавость, которой, согласно ряду сведений, не было у Ульянова в молодости.

Еще больше конспирологических теорий появилось после того, как в интернет попала загадочная запись, сделанная в Мавзолее. На ней мумия Ленина якобы поднимает левую руку, тянется всем телом вперед, а после падает обратно в саркофаг. Американские ученые Филадельфийского университета механики заявили, что видео не является монтажом. На этом фоне возникло множество теорий о том, что мумия Ленина неоднократно подавала признаки жизни и воскресала в Мавзолее, но официальных подтверждений этих баек так и не появилось, а бальзамированное тело вождя мирового пролетариата продолжает храниться в Москве.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен посетить похороны папы римского Франциска.