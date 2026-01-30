Законно не пустить, но не оштрафовать: что на самом деле грозит за отказ предъявить смартфон при досмотре в метро

Сотрудники метрополитена не имеют права штрафовать пассажиров, отказывающихся продемонстрировать экран смартфона при досмотре. Такое разъяснение в эфире Радио РБК дал адвокат Михаил Салкин, подчеркнув, что контролеры в метро не являются сотрудниками полиции.

Эксперт признал, что требование показать работоспособность устройства связано с законом о транспортной безопасности и прецедентами террористических атак. Однако, как отметил Салкин, правовые последствия за отказ иные.

«Если вы их требования, даже законные, не исполняете, вас просто не пропустят в метро. Но это не значит, что вы совершаете административное правонарушение», — пояснил он.

Таким образом, максимальная мера — это отказ в доступе, но не денежное взыскание.

Отдельно адвокат затронул ситуацию, когда пассажира просят не просто показать телефон, а разблокировать его. В этом случае он рекомендует отказаться и вызвать полицию, так как подобное требование незаконно. Также Салкин отметил проблему разряженных устройств, предложив метрополитену рассмотреть вариант организации пунктов кратковременной зарядки для проверки.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявлял, что сотрудники метро не проверяют содержимое телефонов и не требуют их разблокировки, а лишь просят показать экран в рамках усиленных мер безопасности.