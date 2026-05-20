Спасатели Подмосковья обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Специалисты маневренно-поисковой группы проведения взрывотехнических работ ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен в Можайске.

О боеприпасе сообщили жители деревни Некрасово. Он находился в поле на расстоянии 2 км от населенного пункта. Специалисты оперативно прибыли на место. Выяснилось, что это 203-миллиметровый артиллерийский снаряд.

«Так как боеприпас находился на достаточном удалении от населенных пунктов, специалисты обезвредили взрывоопасный предмет на месте», — рассказал начальник специализированного поисково-спасательного отряда Сергей Тепленин.

