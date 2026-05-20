Глава Ленинского округа примет участие в квесте «Город пЕРемен»

Глава Ленинского округа Станислав Каторов примет участие в квесте «Город пЕРемен». Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Глава также призвал жителей присоединиться к проекту.

«Я тоже приму участие! Собираю команду и приглашаю каждого из вас присоединиться. Будем изучать и открывать наш округ заново. Уверен, это будет не только азартно, но и душевно», — написал Каторов.

Организаторы мероприятия — партия «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Подмосковье. В его рамках жители смогут узнать, как за 5 лет преобразились объекты инфраструктуры в городах, включенные в Народную программу партии.

Квест пройдет 23 мая в Видном. Позднее мероприятие проведут в Балашихе и Королеве — 31 мая и 6 июня соответственно. Для участия нужно собрать команду от 1 до 5 человек и зарегистрироваться на сайте проекта. Главным правилом является передвижение по городу пешком.