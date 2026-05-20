Подмосковный гонщик победил в 1-м этапе чемпионата России по кольцевым гонкам

Андрей Масленников из Королева одержал победу на первом этапе чемпионата страны по кольцевым гонкам (СМП РСКГ), который прошел 16–17 мая в Волоколамске. Турнир, организованный в рамках государственной программы «Спорт России», собрал сотню сильнейших пилотов страны, соревнующихся в 5 гоночных классах. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Андрей Масленников, чемпион России 2024 года в классе «туринг‐лайт» и серебряный призер 2025‐го, в нынешнем сезоне перешел в команду GTE Racing Team.

В первой гонке класса «туринг‐лайт», где стартовали 27 пилотов, Масленников с первых кругов взял высокий темп и не давал расслабиться лидеру — Николаю Карамышеву. Напряженная борьба продолжалась до самого финиша. На последнем круге ситуация неожиданно изменилась: автомобиль Карамышева остановился у обочины, что позволило Андрею первым пересечь финишную черту под клетчатый флаг.

Следующий заезд тоже выдался непростым. Масленников вновь вступил в плотную борьбу с Карамышевым и даже сумел обойти основного конкурента по чемпионату. Однако автомобиль гонщика начал перегреваться, из‐за чего темп заметно снизился. Опыт и хладнокровие помогли спортсмену взять ситуацию под контроль: он стабилизировал позицию и финишировал на 7-м месте. Этот результат оказался достаточно сильным, чтобы сохранить лидерство в личном зачете по итогам 1-го этапа.

