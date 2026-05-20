В Подмосковье откроется регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона «Большая Волга»

В пятницу, 22 мая, откроется регистрации на детские забеги в рамках Дубненского полумарафона «Большая Волга», подать заявку можно здесь . Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Родителям нужно будет создать кабинет ребенка (если его нет), выбрать событие «Дубненский полумарафон «Большая Волга» — 2026», нажать кнопку «Зарегистрировать друга» и заполнить данные. После регистрации на действующую электронную почту ребенка придет номер участника.

Участниками стартов «Суперлиги Подмосковья» могут стать все желающие: от новичков до продвинутых бегунов. Соревнования проводятся при поддержке областного Минспорта и администрации городского округа Дубна в рамках государственной программы «Спорт России».

