Уволенная из театра из-за возраста Екатерина Волкова перенесла операцию

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова вновь оказалась в центре внимания. На этот раз — из-за проблем со здоровьем, пишет Teleprogramma.org.

Артистка сообщила поклонникам, что попала в больницу и готовится к операции.

«Волнение зашкаливает», — призналась она, но тут же уточнила: вмешательство предстоит небольшое.

Позже Волкова вышла на связь с хорошей новостью — операция прошла успешно.

Стоит отметить, что актриса попала в больницу спустя месяц после громкого скандала с увольнением. Напомним, в апреле Волкову уволили из Театра Комедии. Формулировка, выбранная руководством, звучала унизительно — «по статье "старая"».

Сама Волкова с таким решением категорически не согласилась. Она считает формулировку обидной и несправедливой.

Однако без работы Волкова не осталась. Уже через месяц после увольнения она стала актрисой Московского академического театра сатиры. В новой труппе ее коллегами оказались Наталья Селезнева и Алена Яковлева. А среди приглашенных артистов — Максим Аверин, Виктор Логинов, Александр Мохов и другие известные лица.

