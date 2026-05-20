Голосовая перекличка: педагог поразила Реутов, узнав по голосу 50 учеников

Советник по воспитанию школы № 6 подмосковного Реутова Татьяна Дымарчук провела необычный эксперимент: женщина безошибочно определила 50 учеников по голосу, даже когда школьники намеренно меняли тембр и интонацию. Видеозапись этого испытания вызвала большой резонанс в профессиональном сообществе, пишет REGIONS .

Игра на доверии

Ситуация, когда ученик обращается к учителю, пока тот пишет на доске или проходит между рядами, знакома каждому педагогу. Обычно это вопрос по теме или просьба объяснить задание. Но Татьяна Дымарчук решила пойти дальше и превратить повседневную интуицию в увлекательное испытание. Она предложила школьникам бросить ей вызов: изменить голос до неузнаваемости, задать любой вопрос и попробовать обмануть наставника.

Пятьдесят из пятидесяти

Эксперимент превзошел ожидания. Как рассказала сама Татьяна корреспонденту REGIONS, она смогла узнать голоса всех детей, даже когда те намеренно пытались изменить тембр и интонацию. Ни один из 50 учеников не сумел ввести педагога в заблуждение. Успех засняли на видео, и ролик стремительно разошелся по сети, наглядно продемонстрировав, насколько внимательным может быть наставник к каждому ребенку.

Что дальше

На достигнутом Татьяна Дымарчук останавливаться не собирается. В ближайшее время педагог планирует повторить опыт, увеличив количество участников эксперимента. Более того, она хочет сделать это испытание частью праздничной программы к выпускному из начальной школы. Стоит добавить, что Татьяна активно участвует в жизни профессионального сообщества: ранее она представляла Реутов (наукоград) на всероссийском образовательном форуме молодежи «Выбор. ФМ. Сириус».

Ранее сообщалось, что кондитер из Орехово-Зуева испекла победу одной левой.