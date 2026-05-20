В Люберцах на путепроводе через ж/д пути приступили к монтажу блоков пролета

В городском округе Люберцы возводится новая дорога с путепроводом через железнодорожные пути. Объект, который расположится в створе проектируемого проезда №4037, призван стать важным транспортным звеном. Он соединит улицу Инициативную с Октябрьским проспектом и поможет решить давнюю проблему связанности северной и южной частей города.

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ежедневно на стройплощадке трудятся порядка 40 специалистов разных профилей, в работе задействовано 6 единиц техники. На текущий момент путепровод готов на 22%. Строители вышли на ответственный этап — начали монтировать собранные блоки пролета, аккуратно устанавливая их в проектное положение.

Процесс строительства идет комплексно: пока одни бригады занимаются монтажом, другие продолжают укрупнительную сборку металлоконструкций для последующих блоков, тщательно сваривают поперечные балки и готовят элементы к дальнейшей установке.

Параллельно специалисты переустраивают сети связи, прокладывают ливневую канализацию и выполняют целый комплекс работ по усилению конструкции: натягивают высокопрочные болты, устанавливают накладки и вставки на стыках блоков, сваривают нижний пояс металлоконструкций.

В III квартале 2027 года планируется открыть рабочее движение по путепроводу. Полное завершение всех работ намечено на III квартал 2028 года.

