Зарубина высказалась о творческих неудачах внука Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вновь оказался в эпицентре внимания: музыкант выложил в соцсетях видео с собственного выступления и в подписи к ролику упомянул свою знаменитую бабушку. Результат не заставил себя ждать — запись разлетелась до миллиона просмотров, а комментарии исчислялись тысячами.

Сам Никита вынужден констатировать неприятный факт: его творческие проекты без отсылок к прославленной семье публику не цепляют.

«Работы без упоминания родственников не вызывают такого ажиотажа», — констатирует наследник звездной фамилии.

На эту реплику отреагировала певица Ольга Зарубина. В комментарии MK.RU она призвала молодого человека не расстраиваться по пустякам и продолжать заниматься любимым делом. По ее словам, если Никита будет целеустремлен и не свернет с выбранного пути, успех обязательно придет.

«Никита — талантливый парень, у него есть харизма. Но для признания нужен пиар. Ему нужно расслабиться и получать удовольствие от жизни, делать то, что считает правильным, и не тащить туда свою бабушку», — считает Зарубина.

Напомним, сейчас Никита живет в США, где является солистом и лидером собственной рок-группы. Сам он не раз признавался, что его тяготят вечные сравнения со звездными предками. Его мечта — добиться уважения как самостоятельная творческая единица, а не как «внук Пугачевой».

9 мая коллектив Преснякова отыграл концерт в Штатах. Музыканты устроили настоящий ностальгический вечер, исполнив кавер-версии хитов, под которые россияне отрывались в лихие девяностые.

