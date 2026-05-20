«Шекспир не нуждается в шутках ниже пояса»: критик Соседов выступил против осовременивания «Гамлета»

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь высказался на громкую тему. На этот раз объектом его внимания стал спектакль «Гамлет» в МХТ им. А. П. Чехова, где главную роль исполняет звезда кино Юра Борисов. Соседов признался: он не видел эту постановку. Но это, как оказалось, не помеха для того, чтобы сформировать твердую позицию, пишет Teleprogramma.org.

Критик категорически против осовременивания классики. По его убеждению, любое произведение должно ставиться аутентично — именно в том контексте, в котором его создавал автор.

«Шекспир — это Шекспир, он не нуждается в переодеваниях и шутках ниже пояса. Осовременивание редко бывает удачным, и я уверен, что этот случай не исключение», — заявил Соседов.

Отдельно он высказался о ценах на билеты, которые достигают 200 тысяч рублей. Критик не удивлен: он считает, что, если есть спрос, театр вправе устанавливать любой ценник.

«Это бизнес, глупо отказываться от прибыли», — рассуждает он.

Однако он тут же добавил, что сам ходит на спектакли бесплатно — по приглашениям. По словам Соседова, если бы ему пришлось платить за билет, он бы максимум заплатил 10 тысяч рублей. При этом, сказал критик, за эти деньги он будет требовать высочайшего качества.

Также Соседов иронично заметил, что средства, которые люди тратят на билеты, могли бы пригодиться самому Борисову. Правда, уточнять, на что именно, он не стал.

Стоит напомнить, что Соседов оказался не единственным критиком «Гамлета». Ранее народный артист России Олег Меньшиков назвал постановку катастрофой и заявил, что не обнаружил в спектакле новизны, а юмористические моменты напомнили ему выступления команд КВН, а не высокую трагедию.