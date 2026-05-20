Флагманские смартфоны перегреваются: испарительные камеры не спасают от перегрева процессоров

По данным издания, даже испарительные камеры (vapor chamber), которые сейчас массово применяются в гаджетах, не способны справиться с тепловыделением новых процессоров. Главная причина — компактные размеры смартфонов. В отличие от ПК или игровых консолей, где можно установить массивные кулеры или водяное охлаждение, внутри тонкого корпуса телефона просто нет места для радикальных решений. Выход для производителей один: либо снижать тактовые частоты и мощность чипов, либо разрабатывать принципиально новые технологии отвода тепла.

Журналисты отмечают, что Apple остается чуть ли не единственной компанией, которая не гонится за рекордами производительности, а делает ставку на энергоэффективность и сбалансированное охлаждение. Напротив, Qualcomm тестирует процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, способный работать на пиковой частоте 5 ГГц — это неизбежно приведет к сильному нагреву. Эксперты полагают, что без использования активного охлаждения (например, миниатюрных вентиляторов) или экзотических материалов вроде жидкого металла, флагманы будущего рискуют перегреваться уже через несколько минут интенсивной работы. Пока же производители вынуждены идти на компромисс: троттлинг (принудительное снижение частоты) становится стандартной практикой, что сводит на нет преимущества мощных чипов в реальном использовании.

