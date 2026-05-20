Без поста, но с молитвой: как православным отмечать Вознесение в 2026 году

Православные христиане 21 мая встречают один из 12 главных церковных праздников — Вознесение Господне, который наступает на 40-й день после Пасхи. Известный российский богослов и религиовед Евгений Игнатенко объяснил в беседе с REGIONS , почему это событие символизирует не расставание с Христом, а новый способ его присутствия среди верующих.

Смысл праздника: не уход, а переход

Вознесение всегда выпадает на четверг и одновременно становится днем завершения пасхальных торжеств. Как пояснил религиовед Евгений Игнатенко, суть праздника глубже, чем может показаться на первый взгляд. По его словам, Вознесение символизирует не уход Христа из жизни верующих, а изменение способа его присутствия. Спаситель остается с людьми через Церковь и церковные таинства. Богослов подчеркнул, что согласно учению, это событие демонстрирует главную надежду христиан: человеческая природа способна соединиться с Божественной, а значит, каждому открыт путь ко спасению.

Как молиться в этот день

В домашней молитве на Вознесение верующие обычно читают тропарь и кондак праздника. При возможности также обращаются к канону или акафисту. Эти тексты помогают осмыслить ключевое значение события — открытие небесного пути для человека и свидетельство того, что Христос остается со своими последователями.

Тропарь (глас 4) звучит так: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира».

Кондак (глас 6): «Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы».

Церковные традиции: от крестного хода до литургии

Накануне Вознесения в храмах проходят крестный ход и всенощное бдение. Утром 21 мая служится Божественная литургия, верующие исповедуются и причащаются. В этот день уместно подавать записки за здравие и за упокой. Что касается ограничений в еде, то праздник не является постным. На столе могут быть любые продукты — мясо, рыба, молочные изделия. Строгого поста нет, но церковь призывает к умеренности в трапезе.

Особенности периода: что меняется в богослужении

За день до Вознесения, 20 мая, отмечается Отдание Пасхи — последний день пасхального цикла, когда в храмах еще звучат пасхальные песнопения. После Вознесения наступает попразднство, которое продлится до 29 мая включительно. В эти дни в церквях звучат особые песнопения, напоминающие о великом событии. Существует и еще одна важная традиция: с Вознесения и до праздника Троицы в храмах не поют молитву «Царю Небесный». Она вернется в богослужение только после сошествия Святого Духа на апостолов.

