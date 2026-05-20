Провизор рассказала, как правильно пить обезболивающие без вреда для желудка
Провизор аптеки «Столички» Эльвира Рыбина-Кузнецова в беседе с «Лентой.ру» перечислила ключевые правила приема обезболивающих, соблюдение которых поможет избежать серьезных проблем со здоровьем.
Специалист рекомендовала принимать такие препараты во время или сразу после еды, запивая достаточным количеством чистой воды. Это снижает агрессивное воздействие на желудок. Главное ограничение, по словам Рыбиной-Кузнецовой, — непрерывный прием не должен превышать пяти дней. Если боль не проходит за это время, необходимо обратиться к врачу, а не искать другую упаковку таблеток.
Провизор пояснила, что неправильный или длительный прием обезболивающих может негативно сказаться на слизистой оболочке желудка. Возможные последствия — повышение кислотности, несварение, а также развитие более серьезных гастроэнтерологических проблем. Эксперт подчеркнула, что игнорирование болевого синдрома и бесконтрольный прием лекарств лишь маскируют симптомы, но не устраняют причину заболевания. Рыбина-Кузнецова также добавила, что перед началом приема любых обезболивающих стоит внимательно изучить инструкцию и убедиться в отсутствии противопоказаний. Особую осторожность следует проявлять людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто уже принимает другие лекарства.
