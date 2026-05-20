Эпоха в лицах: ВРИП главы Павлово-Посадского округа поздравил легендарную жительницу с юбилеем

ВРИП главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов лично навестил жительницу Электрогорска Альбину Гришину, которой исполнилось 80 лет. Именинницу поздравили от имени губернатора Московской области и депутата Мособлдумы, а также обсудили судьбу «Березовой рощи» — вопрос, который юбиляр держит на контроле.

Встреча с Альбиной Николаевной Гришиной, по словам чиновников, всегда становится событием. Женщина относится к поколению «старой закалки» — с несгибаемым характером и привычкой жить для других. Ее биография разворачивалась на фоне истории страны. Гришина родилась в послевоенном Калинине, который сегодня называется Тверь, окончила техникум при Калининском вагоностроительном заводе. В 1960-х годах в составе группы молодых специалистов она отправилась строить Электрогорский мебельный комбинат и отдала этому предприятию 40 лет трудовой деятельности, дойдя до руководящих должностей.

Альбина Николаевна — редкий тип активиста. Вместо жалоб она приносит готовые решения. Своими руками женщина рисовала эскизы автобусных остановок, собирала подписи соседей и добивалась их установки, боролась за экологию города и за комфорт пациентов в местной поликлинике. Она стояла у истоков создания городской Общественной палаты и два созыва проработала заместителем председателя комиссии по социальным вопросам. Сама Гришина называет себя «связующим звеном» между администрацией и жителями — и сотрудничала со всеми главами округа за последние 20 лет. Многочисленные благодарственные письма, грамоты и признания — лишь малая часть ее заслуг.

На встрече с ВРИП главы обсуждались текущие вопросы, волнующие юбиляра. В частности, судьба «Березовой рощи» в районе дома 1 по улице Максима Горького, которую Гришина просит благоустроить. В администрации пообещали, что такое неравнодушное отношение задает повестку и обращение обязательно проработают.

Стоит отметить, что поздравить активистку пришли не только Сергей Балашов, но и начальник окружного управления Валерий Зайцев, а также сотрудники отдела поздравления юбиляров. Имениннице вручили подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутата Мособлдумы Линары Самединовой.

Общественная работа — не единственное занятие Альбины Николаевны. В свободное время она пишет стихи, увлекается выпечкой и создает цветы из бумаги, которые соседи называют настоящими произведениями искусства. У юбиляра есть важное послание для молодежи: Гришина призывает молодых людей уважать и почитать старших — этот принцип, как она считает, женщина пронесла через всю свою жизнь.