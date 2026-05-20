Инопланетный враг у ворот Земли: как нападение внеземной цивилизации скажется на мировой экономике и политике

Первый контакт с инопланетной цивилизацией может оказаться куда тревожнее привычных фильмов о пришельцах, пишет Daily Mail. Профессор Гарварда Ави Леб считает, что к Земле, скорее всего, прибудет не «зеленый человечек», а технологическое устройство, управляемое искусственным интеллектом, и последствия такого визита могут изменить наш привычный ход жизни.

По словам ученого, такой объект может стать угрозой для всех землян сразу — не только военной, но и политической, экономической и даже духовной. Одна только неопределенность способна вызвать панику на рынках.

«Фондовый рынок может рухнуть из-за неопределенности относительно влияния встречи на будущее человечества. Компании и акционеры начнут вести себя непредсказуемо: все захотят урвать лакомый кусок, если представится возможность», — предупредил Леб.

Он считает, что человечество испытает серьезный удар по самолюбию: внезапно выяснится, что мы вовсе не вершина космической «пищевой цепи». Для религиозных людей это может стать духовным потрясением, а для светских — болезненным осознанием, что где-то существует цивилизация с технологиями несравнимо выше наших.

При этом Леб допускает, что общий внешний риск может объединить страны. Как сосед у двери заставляет спорящую семью замолчать, так и чужой космический аппарат может временно отодвинуть земные конфликты.

Но главный вопрос остается без ответа: зачем нас нашли? Это может быть разведывательный зонд, научная миссия или поиск нового дома. А может — нечто куда менее дружелюбное. Леб даже высказывал гипотезу, что древние технологические визитеры могли когда-то повлиять на массовые вымирания на Земле.

Звучит почти фантастически. Но ученый настаивает: даже самые пугающие версии стоит проверять как научные гипотезы, а не отмахиваться от них заранее.