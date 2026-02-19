Законопроект о фиктивных браках с участниками СВО может привести к травле вдов, считают общественники

Поправки к статье 28 Семейного кодекса РФ, расширяющие круг лиц, которые могут добиваться через суд признания брака с участником СВО фиктивным, могут обернуться не защитой семей, а новой волной конфликтов вокруг вдов погибших бойцов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил руководитель правовой службы Комитета семей Воинов Отечества (КСВО), член Общественной палаты РФ, автор федерального проекта «Правомобиль» Александр Терновцов.

Сейчас подать иск о признании брака фиктивным могут только прокурор и супруг, который не знал о фиктивности. Родители и дети, как правило, такой возможностью не обладают. Новый законопроект предлагает дать это право и отцу с матерью участника СВО, если они считают, что их законные интересы нарушены из‑за фиктивного брака. Авторы инициативы утверждают, что таким образом хотят защитить добросовестных участников семейных отношений и укрепить институт брака.

В правовой службе КСВО считают, что последствия таких поправок могут оказаться противоположными заявленным целям.

«Нам хорошо знакома проблема фиктивных браков с участниками спецоперации. Наша команда регулярно проводит выездные правовые приемы в регионах и получает письма от членов семей участников СВО в чат-боте „КСВО-Право“. Анализ обращений, связанных с тематикой фиктивных браков, показывает, что 90% из них — результат длящихся семейных конфликтов и непринятия семьей новой супруги», — поделился Терновцов.

Фото: [ istockphoto.com/gpointstudio ]

В этой связи он подчеркнул, что предлагаемые поправки могут стать не инструментом решения системной проблемы, а еще одним способом выносить на уровень суда внутрисемейные конфликты, обостренные горем утраты.

«Принятие этого законопроекта может не столько разрешить системную правовую проблему, сколько стать одним из инструментов разрешения межличностных конфликтов, которые обостряются в семьях в состоянии горя и переживания утраты родного человека — супруга, отца или сына. Мы в своей юридической практике при сопровождении семей участников СВО часто сталкиваемся с обращениями, в которых родственники руководствуются не фактическими обстоятельствами сложившейся ситуации, а субъективным эмоциональным ее восприятием», — подчеркнул эксперт.

По мнению Терновцова, у государства уже сейчас достаточно правовых механизмов для защиты интересов семей участников СВО, и использовать их можно в рамках действующего регулирования. Это подтверждает и судебная практика в регионах.

Сегодня при подозрении на фиктивность брака близкие родственники погибшего вправе собрать доказательства и обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку и, при наличии оснований, подать иск о признании брака недействительным. При этом, подчеркнул юрист, сам по себе факт регистрации брака «за несколько дней до подписания контракта» не может считаться автоматическим доказательством фиктивности.

В ходе проверки прокуратура обязана установить, была ли реальная семейная жизнь: совместное проживание, общий быт, взаимная поддержка, планы на будущее. И только после подтверждения совокупности обстоятельств прокурор имеет право обратиться в суд в защиту прав членов семьи погибшего военнослужащего. Суды такую позицию поддерживают: прокурорам уже удалось доказать фиктивность браков с участниками СВО в Красноярске, Омске, Черкесске, Санкт‑Петербурге, Кургане, Уфе, Самаре и других городах, заключил эксперт.

Ранее в ОП отмечали, что в РФ нужен серьезный сервис знакомств с психологами и льготами.