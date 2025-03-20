Замуж за «дедушку»: как развивались отношения Лепса и его 19-летней невесты

Невесте певца Григория Лепса, 19-летней Авроре Кибе, потребовалась помощь врачей. Накануне этого стало известно, что артист отказался покупать для нее новый загородный дом и планирует после свадьбы жить в особняке с собственной музыкальной студией. Бракосочетание Лепса и Кибы должно состояться летом этого года. Как развивались их отношения при разнице в возрасте в 44 года — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Знакомство через родителей

Киба родилась, когда Лепс уже приобрел всероссийскую популярность, выпустил несколько хитов, в том числе песню «Натали», и дважды получил премию «Шансон года». Юная красавица на 44 года младше своего избранника, в феврале ей исполнилось 19 лет, артист же отметит свой 63-й день рождения этим летом.

Певец познакомился с будущей невестой через ее родителей, он сразу начал ухаживать за девушкой, отправляя ей подарки и букеты. Аврора в соцсетях писала, что всегда росла в «парниковых» условиях и, несмотря на обвинения в корысти, ей не нужны деньги и слава.

«Внучку» в невесты

Отношения между Лепсом и Кибой начались, когда ей было еще 18 лет. О романе стало известно в начале лета 2024 года — певец впервые вышел в свет вместе с возлюбленной, она сопровождала его на премии Муз-ТВ. Спустя недолгое время все заговорили о скорой свадьбе пары. Торжества не случилось до сих пор, однако недавно Киба заявила, что бракосочетание запланировано на грядущее лето.

Фото: [ соцсети ]

Мать Авроры выступает против ее отношений с 62-летним мужчиной. Решение Лепса о браке также не поддерживают его друзья и первая семья — у артиста трое детей от первой жены Анны. Однако самих влюбленных ничего не смущает, Киба уже вовсю планирует грядущую свадебную церемонию, которая, кажется, может разорить певца. Девушка хочет сменить три наряда за праздник и сшить их по собственным эскизам, не исключив помощи именитых дизайнеров.

Лепс не забывает одаривать любимую дорогими подарками и оплачивать ей перелеты Лондон — Москва, чтобы провести выходные вместе. Сейчас Киба учится в Англии, летом она планирует вернуться в Россию, а после вновь продолжить обучение в британской магистратуре. Не выдержав разлуки с избранником, Аврора даже однажды воскликнула в соцсетях: «Меня достала эта учеба уже, честное слово. Не хочу учиться, а хочу жениться». Однако сам Лепс намерен ждать окончания обучения своей возлюбленной, на образовании настаивает и мама девушки.

Артист однажды жаловался, что Аврора уже успела «вымотать» его кошелек. Накануне певец даже отказал ей в покупке нового загородного дома, после свадьбы он планирует жить в своем особняке. Несколько дней назад стало известно, что Кибе потребовалась медицинская помощь — ей поставили капельницу. Однако причину плохого самочувствия девушка раскрывать не стала. Известно, что на своем дне рождения в феврале она загадывала желание, связанное с рождением ребенка.

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