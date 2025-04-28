Замуж за геолога с долгами: Виктория Дайнеко во второй раз стала женой — что известно о ее новом супруге

Певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз, избранником артистки стал бизнесмен-геолог Беркели Овезов. Что известно о новом муже звезды — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бизнесмен с долгами

Знакомство Дайнеко с будущим супругом состоялось по инициативе певицы, она первая написала Овезову в соцсетях. О новом романе артистки стало известно еще несколько лет назад. Предложение руки и сердца Виктория получила 15 марта этого года во время футбольного матча «Локомотив» — «Динамо», уже в конце апреля пара сыграла скромную свадьбу в кругу родственников и близких друзей. Дайнеко опубликовала фотографии из ЗАГСа и ресторана, на которых 37-летняя певица предстала в корсетном молочном платье, а 38-летний жених в синем классическом костюме.

Новый супруг Дайнеко — геолог, об этом в одном из интервью рассказывала сама певица. Известно, что до 2019 года Овезов был одним из учредителей компании «Время футбола», аффилированной с московским ФК «Динамо». Он также работал в «Газпроме», а не так давно зарегистрировался на «Профи.ру», где стал предлагать услуги в области геодезических работ.

Фото: [ соцсети ]

По данным СМИ, Овезов занимается научной деятельностью в нефтегазовой сфере. Однако в последнее время финансовое положение геолога стало довольно шатким, о чем говорят открытые в отношении него исполнительные производства по взысканию долгов. Общая сумма задолженности нового мужа Дайнеко превысила 4 млн рублей.

Проблемы с алиментами

Для Овезова брак с Дайнеко стал не первым, ранее он уже был женат на экс-сотруднице «Газпрома» и владелице салона красоты на Арбате Анне Кинцлер. Бывшая супруга родила геологу дочерей Киру и Элину. После развода Кинцлер намеревалась лишить Овезова родительских прав, ему было назначено административное наказание за неуплату алиментов, а бывшая теща подала на предпринимателя в суд за неосновательное обогащение. Длительное время мать Кинцлер давала зятю деньги на развитие бизнеса и оплачивала вместо него детский сад для Киры и Элины, следует из материалов суда. Геолог же подал встречный иск с требованием не препятствовать ему общаться с дочками.

Дайнеко, как и ее новый супруг, не первый раз играет свадьбу. В 2017 году певица развелась с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Дайнеко начала встречаться с Клейманом, который был младше ее на семь лет, в 2014 году. Громкая свадьба артистов состоялась весной 2015 года, а осенью певица родила дочь Елизавету, которую долгое время скрывала от публики — вплоть до 2025 года.

Фото: [ соцсети ]

Первый брак Дайнеко оказался недолгим, в 2017 году появились слухи, что барабанщик уже не живет вместе с женой и дочерью. Год спустя певица неожиданно заявила о своей готовности вернуться к бывшему мужу, однако он уже завел новую семью и практически перестал помогать их с Викторией дочери. В 2022 году СМИ писали, что Клейман отказывается платить алименты на содержание Елизаветы, в интервью Яне Чуриковой певица даже признавалась, что дочка взяла себе фамилию Дайнеко.

Отношения с новым мужем матери у Елизаветы, кажется, сложились хорошие. Девочка поздравила маму с радостным событием и исполнила свою песню на свадьбе Дайнеко и Овезова.

Ранее стало известно, что защитник «Юты» назвал Овечкина «неубиваемым человеком».