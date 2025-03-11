Замужем за стриптизером: история любви Наташи Королевой и Тарзана

Певица Наташа Королева призналась в эфире телеканала НТВ, что уже 21 год в ее жизни не существует весеннего праздника 8 Марта. Муж артистки — стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан — каждый год сбегает из дома в Международный женский день. Раньше супруг дарил радость женской аудитории в праздник, а теперь переквалифицировался в актера, объяснила Королева. История любви певицы и стриптизера длится уже более 20 лет, как они нашли друг друга и через что паре пришлось пройти — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Замена Николаева

До брака с Глушко Королева была женой певца Игоря Николаева, они прожили вместе с 1992 по 2001 годы. С будущим супругом артистка познакомилась в тяжелый период жизни, когда отношения с Николаевым практически исчерпали себя, и певец без стеснения жил с другой женщиной. Глушко тоже был после развода и наслаждался статусом звезды ночной Москвы начала 2000-х годов.

Фото: [ сommons.wikimedia/Leo Medvedev ]

Первая встреча будущих супругов произошла в стриптиз-клубе, где работал Тарзан. Королева оценила данные стриптизера и пригласила его танцевать на сцене в рамках ее концертной программы. Любовь случилась быстро, на первомайских праздник Королева скучала одна дома и решила позвонить Глушко, тот оказался свободен и пригласил молодую певицу в гости. Они засиделись допоздна, поэтому Наташе даже пришлось остаться у нового друга с ночевкой. После они уже практически не расставались. Каждый год 1 мая в семье Королевой и Глушко отмечается День абрикосового варенья, ведь именно его пара ела во время той судьбоносной встречи.

В феврале 2022 года Королева подарила возлюбленному сына Архипа. Как позже признавалась певица, она забеременела в первую же ночь вместе и сочла это знаком свыше. Свадьбу пара сыграла лишь в 2003 году.

Не все так сладко

В сентябре 2020 брак, кажется, повис на волоске — Тарзан признался в измене жене. Ходили слухи о разводе, но в начале 2023 года певица опровергла их. Однако трудности преследовали пару всегда, Королевой долго пришлось привыкать к женскому вниманию в сторону мужа-стриптизера. Но Наталья никогда не устраивала ссор из-за ревности.

Фото: [ соцсети ]

Испытанием для семьи стал скандал, разразившийся после попадания в интернет интимных фото и видео пары. Это спровоцировало не только осуждение со стороны фанатов, но и попытки запретить концерты Королевой. Как стало известно позже, в тот момент певица была беременна и из-за стресса потеряла ребенка. Следующим ударом стала потеря двух крупных бизнесов во время пандемии в 2020 году.

Еще один громкий скандал был связан с пропажей денег и украшений из квартиры супругов. В хищении заподозрили одну из девушек, которую Тарзан приводил домой в моменты отсутствия Королевой. Девушка даже заявляла, что ждет ребенка от Глушко. Королева в ответ на слухи отметила, что расследованием занимаются правоохранительные органы, а публикации в прессе не являются действительностью.

Позже сам Тарзан признался в измене, по его словам, его накачали неизвестными веществами и довели до неадекватного состояния. Глушко заявил, что его «развели», но любовь у него одна — женщина, данная ему Богом.

В этом году стриптизер и певица отметят 22 года брака, который им удалось сохранить, несмотря на скандалы и трудности.

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