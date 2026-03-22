Зарубежные концерты Валерии: почему певица наотрез отказывается от выступлений в Великобритании

Певица Валерия во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» рассказала об отказе от выступлений на зарубежных площадках из-за перенесенного сильного стресса, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Журналисты поинтересовались, не скучает ли артистка по выступлениям в лондонском Альберт-холле и планирует ли она подобные концерты в будущем. Исполнительница ответила, что не строит долгосрочных планов и рада тому, что этот опыт уже остался в прошлом.

«Поэтому я счастлива, что это было в моей жизни. И, честно признаться, вот еще раз такой стресс я не хочу», — сообщила Валерия.

Помимо этого, певица пояснила, что подготовка к такому мероприятию накладывает огромную ответственность. Она вспомнила, что во время ее выступления в Британии обстановка была крайне неспокойной из-за политических событий и протестных акций.

«Пикеты были. Это было против, в принципе, каждого русского», — заявила артистка.

