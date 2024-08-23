Есть риск для России: как распространяется оспа обезьян и ее симптомы

В Таиланде был выявлен первый случай заражения оспой обезьян разновидности 1b, сообщает газета The Nation. Согласно данным департамента по контролю и профилактике заболеваний, случай является завозным. Существует ли риск появления оспы в России и по каким симптомам болезнь можно определить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, оспа обезьян — это вирусное заболевание, которым болеют лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Но в настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус может передаваться от человека к человеку и воздушно-капельным путем.

«Сейчас ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян, потому что уже более 112 стран имеют случаи заболевания. Есть летальные случаи, особенно тяжело оспу переносят дети до четырех лет и лица с хроническими заболеваниями», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В России первый случай заноса был в 2022 году, а после — только в июне 2024 года.

«Оспой обезьян болели семь человек, занос был из Испании, из Барселоны. Трое пациентов находились на лечении в Домодедовской больнице. Заболевание протекает с высокой температурой до 40 градусов, болью суставов, увеличением лимфоузлов, кашлем, обильными высыпаниями. Возможно осложнение в виде поражения сердца и головного мозга», — отметил Осипов.

Он подчеркнул, что сейчас риск появления болезни в России действительно есть, так как вероятность заноса инфекции из других стран увеличивается. Однако, добавил врач, обычно оспа поддается лечению, которое занимает две-три недели.

«По данным Центра имени Гамалеи, в России изобрели вакцину против оспы обезьян и разработали лекарственный препарат, но пока в гражданский оборот они не введены», — заключил специалист.

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