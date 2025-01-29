Заставят платить всех: в России изменятся правила сбора денег на капремонт — как они будут работать

Государственная Дума России во втором и третьем чтениях приняла закон о взносах на капремонт, Совфед РФ одобрил решение депутатов. Порог собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) увеличен с 50 до 60%. Это касается МКД, где фонд капремонта формируется на специальных счетах. Как закон будет работать на практике — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В региональную программу капитального ремонта включены МКД, которые могут формировать фонд капремонта как у регионального оператора, так и на спецсчетах, когда членами ТСЖ на собрании жильцов принимается решение самостоятельно аккумулировать средства для проведения ремонтных работ. Практика показала, что размер сборов в данном случае был недостаточно высоким, из-за чего дом сталкивался с нехваткой денег на ремонт, считают авторы закона.

При падении собираемости взносов на капремонт ниже 50% от начисленных, если владельцы спецсчета и собственники не принимают никаких мер по ее повышению, фонд капитального ремонта переходит на счет регионального оператора, который обеспечивает сборы. Теперь этот порог увеличен до 60%. Если собираемость взносов будет ниже установленного уровня, сбор будет производиться на счета регионального оператора. Депутаты считают, что изменения не только улучшат финансовую дисциплину собственников, но и положительно скажутся на ремонте МКД.

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