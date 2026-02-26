Застрял между островами и Россией: омский доктор не может вернуться домой из-за спора страховой и клиники

Министерство здравоохранения Омской области впервые официально прокомментировало ситуацию с детским ортопедом-травматологом Михаилом Коробейниковым, который оказался парализован в Таиланде. В ведомстве заявили, что делают все возможное на своем уровне, однако ситуация постоянно меняется и зависит от множества факторов, находящихся вне их контроля.

Напомним, 23 февраля сын врача Григорий обратился за помощью к российскому посольству в Таиланде и МЧС России. У 56-летнего Михаила Коробейникова во время отпуска случился ишемический спинальный инфаркт — крайне редкое состояние, которое встречается примерно в 1% случаев острых нарушений кровообращения в центральной нервной системе. Сейчас врач находится в больнице на островах, его состояние оценивается как тяжелое.

Руководитель благотворительного фонда «Радуга» Валерий Евстигнеев, который поддерживает связь с семьей и имеет опыт транспортировки лежачих больных, пояснил, что первоочередная задача — доставить Коробейникова с островов на материк. Транспортировка возможна только в строго горизонтальном положении, что создает серьезные технические сложности: не каждый самолет позволяет разместить носилки, даже при условии выкупа нескольких мест.

Процесс эвакуации затягивается из-за бюрократических проволочек. Страховая компания настаивает, что перечислила средства на лечение, однако таиландская клиника эту информацию категорически отрицает. Кроме того, любая медицинская манипуляция требует отдельного согласования между больницей и страховщиком. Перед отправкой в Россию необходимо получить официальную выписку и разрешение местных врачей.

На данный момент семья и региональные власти продолжают искать пути решения, чтобы вернуть известного врача на родину для дальнейшего лечения и реабилитации.