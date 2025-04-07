Зеленскому пора бежать: кто придет к власти на Украине после ожидаемых выборов в мае

Власть в Киеве может перейти спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров. Эксперт отметил, что президентские выборы на Украине могут пройти в мае.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о международных планах завершить конфликт на Украине до конца мая, пишет телеграм-канал «Политика страны». Украинский блогер Анатолий Шарий также говорил о запланированных на май президентских выборах в стране и прогнозировал переход власти к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Политолог Федоров не исключил проведение выборов на Украине в мае. Эксперт назвал прекращение огня и выборы нового президента Украины параллельными процессами, отметив, что завершение боев невозможно без подписания серьезных соглашений.

«Сейчас произошло заключение соглашения о запрете ударов по инфраструктуре. Мы видим, что украинская сторона это нарушает и, соответственно, никакого перемирия нет. Поэтому я думаю, что прекращение огня и выборы — это параллельные процессы», — объяснил Федоров.

Действующего главу киевского режима Владимира Зеленского вынудят идти на выборы. Высказавшаяся о скором завершении конфликта Тимошенко также рассматривается как один из потенциальных кандидатов в президенты. Кроме того, политолог допустил приход к власти спикера Верховной рады Стефанчука. При этом многое зависит от внешней поддержки кандидатов. Эксперт не исключил в подписание временного соглашения относительно прекращения огня, которое бы легитимизировал новый президент.

«Если в мае будет прекращение огня, то до конца года многие стороны будут стараться закончить этот конфликт или, во всяком случае, приостановить или заморозить», — добавил политолог.

На данный момент — в мае — полное завершение конфликта не предвидится. Он находится в горячей фазе, осталось много непримиримых противоречий, которые не могут быть решены быстро, заключил Федоров.

Ранее стало известно, почему Трамп ввел пошлины.