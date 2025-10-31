Украинские войска заблокированы в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны России обеспечить проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, для посещения этих районов. Что даст поездка, и почему Киев так воспротивился этому — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Покажем правду

Командование готово приостановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы организовать безопасные коридоры для въезда и выезда иностранных журналистов. Инициатива исходила от Путина, который в среду встретился с бойцами СВО в Центральном военном госпитале в Москве. Однако реализация предложения зависит от согласия Киева, подчеркнул российский президент. Как отметил политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такие действия дают возможность РФ показать, что ВСУ действительно заблокированы и терпят поражение.

«Мы покажем, что ведем боевые действия гуманными средствами и не терроризируем мирное население в отличие от ВСУ. Также мы продемонстрируем правду того, что происходит на поле боя, поскольку западная пресса переполнена разного рода умышленными искажениями и неправдой», — пояснил эксперт.

В частности, западные СМИ часто пишут о том, что Украина на грани победы в рамках спецоперации, а также они приписывают РФ запрещенные методы ведения боевых действий, представляя при этом в лучшем свете украинцев, напомнил политолог.

«Предложение показывает, что нам скрывать нечего, и мы действуем в соответствии с международным правом, в том числе и в части методов ведения боевых действий и обращения с пленными и мирным населением», — отметил эксперт.

Киев против

Однако пропаганда так далеко завела киевский режим, что те не готовы предоставлять какие-либо условия для СМИ, чтобы показать реальный ход дел: ранее МИД Украины предупредил о возможных последствиях для иностранных журналистов, планирующих поездки в районы, где ВСУ удерживают блокировку.

«Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на находящуюся под контролем России территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы следим внимательно», — написал представитель украинского дипведомства Георгий Тихий в соцсетях.

По словам политолога Аграновского, отказ показывает реальное положение дел Украины на фронте.

«Это предложение вызвало ярость у противоположной стороны, поскольку им есть что скрывать. В этой ситуации совершенно очевидно, кто прав, кто виноват, кто за правду, а кто просто занимается дезинформацией и пропагандой», — заключил Аграновский.

