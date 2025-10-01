Земля на взводе: уже сутки длится магнитная буря, опасная для миллионов

Уже больше суток Земля находится под воздействием магнитной бури, о чем сообщил информационный ресурс «Доступ». Наивысшая точка геомагнитных колебаний была зафиксирована рано утром во вторник, 30 сентября, когда сила возмущений достигла отметки мощной бури, кратковременно превысив уровень G3.

Впоследствии, буря продолжалась с интенсивностью от незначительной до средней, соответствуя классам G1-G2. Ожидается, что индекс Кр, характеризующий степень возмущенности геомагнитного поля, останется в пределах 5-6, что соответствует бурям слабого или умеренного типа. Предполагается, что данное явление завершится ближе к середине дня.

Согласно данным официальных исследований, в период геомагнитных событий наблюдается небольшое увеличение числа смертей от инфарктов и инсультов, а ухудшение состояния здоровья отмечается у примерно 75% населения Земли. Особенно уязвимы к негативному влиянию метеозависимые люди и лица, страдающие заболеваниями сердца и сосудов.

Для минимизации рисков рекомендуется следить за артериальным давлением и частотой сердечных сокращений (пульсом), вовремя принимать назначенные врачом лекарства, избегать стрессовых ситуаций, уменьшить потребление алкоголя, табака и нездоровой пищи.

Ранее сообщалось, что россияне делятся в соцсетях фотографиями северного сияния, возникшего из-за мощной магнитной бури.