Зеркальные меры: Казахстан может ввести сдачу биометрии для въезда россиян в страну

Отношения России с Казахстаном не ухудшатся даже в случае введения Астаной зеркальных мер в связи с новыми правилами въезда в РФ. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров на брифинге в Астане сообщил, что в Казахстане изучают требования России по сдаче биометрии для иностранцев, пересекающих границу РФ, пока вопрос о возможных зеркальных мерах в стадии обсуждения. Как отметил политолог Маркелов, отношения Москвы и Астаны не изменятся из-за сильного влияния России на регион.

«С Казахстаном у России нет фанатических отношений по политике и экономике, у нас есть ровно умеренные отношения. В Москве понимают, что Казахстан на сегодняшний день абсолютно управляемая страна с точки зрения ее геополитического положения», — отметил эксперт.

И связано это в первую очередь с системным воздействием России и Китая на Казахстан, заверил Маркелов.

«Казахстан находится на 70-80% под абсолютным влиянием Китая, начиная от финансов и заканчивая торговыми путями и политическим влиянием. Страны в Средней Азии пока управляемы. Мы даем им ровно столько, сколько они хотят, они делают в ответ ровно столько, сколько нам надо», — считает специалист.

При этом ответное введение по сдаче биометрии для россиян в Казахстане возможно, считает политолог. В России сейчас иностранные граждане сдают биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию лица) при въезде в страну в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. При этом уже с 30 июня 2025 года новые правила начнут действовать повсеместно — биометрический контроль будет применяться во всех пунктах пропуска через государственную границу России.

«В Казахстане подумают эмоционально и введут биометрию рационально в ответ. Напомню, что исторически казахи первыми стали делать управляемые вещи для наших релокантов: они ввели ограничения по выдаче карт нерезидентам», — выразил мнение эксперт.

Как заверил Маркелов, в общей сложности такое решение не повлияет на взаимоотношения с Казахстаном, поскольку между странами есть как политические, так и экономические связи.

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