Жара сделает людей ленивыми: ученые выяснили, насколько упадет активность к 2050 году

Глобальное потепление грозит не только таянием ледников и повышением уровня океана — оно может сделать людей во всем мире менее подвижными. К такому выводу пришли исследователи из Папского католического университета Аргентины, смоделировав ситуацию, как рост температуры воздуха повлияет на физическую активность населения планеты к середине XXI века. Результаты опубликованы в авторитетном журнале The Lancet Global Health.

Проблема далеко не праздная. Слабая физическая активность уже сегодня признана одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета второго типа и психических расстройств. Малоподвижный образ жизни ежегодно становится причиной смерти около 5% взрослого населения Земли.

Что показали расчеты

Ученые выяснили, что каждый дополнительный месяц в году, когда средняя температура воздуха превышает 27,8 градуса Цельсия, приводит к снижению физической активности населения в среднем на 1,5%. При этом в странах с низким уровнем дохода этот показатель выше — 1,85%.

Казалось бы, цифры не выглядят катастрофическими. Но если наложить их на прогнозы климатологов, картина меняется. К 2050 году количество жарких месяцев в тропических и экваториальных регионах может значительно увеличиться, а значит, совокупный эффект окажется куда более серьезным.

Кто пострадает больше всего

Максимальное снижение активности ожидается в регионах с уже сегодня жарким климатом: Центральная Америка, страны Карибского бассейна, восток Африки, экваториальная зона Юго-Восточной Азии. Там доля физически неактивного населения может вырасти на 4%.

Именно в этих зонах у людей меньше всего шансов адаптироваться к росту температур. Уровень дохода здесь низкий или средний, что ограничивает доступ к кондиционерам, комфортным спортивным залам и возможности переносить занятия физкультурой на прохладное время суток.

Гендерный аспект

Ученые также обратили внимание, что от гиподинамии в условиях глобального потепления будут сильнее страдать женщины. Причины могут быть разными: физиологические особенности, из-за которых жара переносится тяжелее, или социальные факторы — например, нехватка времени на спорт из-за домашних обязанностей и работы, что в теплых странах часто ложится именно на женщин.

Что это значит для мира

Физическая неактивность — один из главных модифицируемых факторов риска смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно недостаток движения ежегодно уносит жизни около 3,2 миллиона человек. И если глобальное потепление усугубит эту тенденцию, системы здравоохранения могут столкнуться с дополнительной нагрузкой.

Исследователи подчеркивают: их работа — не приговор, а сигнал. Понимая масштабы грядущих изменений, уже сегодня можно разрабатывать программы адаптации: строить крытые спортивные сооружения, развивать уличную инфраструктуру с учетом климата (теневые навесы, фонтаны с питьевой водой), популяризировать водные виды спорта и активность в утренние и вечерние часы.

Но успех этих мер напрямую зависит от того, насколько быстро и справедливо мир сможет реагировать на климатические вызовы. В странах, где на это нет денег, люди будут просто меньше двигаться — а значит, больше болеть и умирать.