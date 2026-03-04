«Ждем новостей о вылетах»: москвичи с четырьмя детьми застряли в ОАЭ из-за иранских ракет

Московская семья Аксеновых — дизайнер интерьеров Кирилл, его супруга и четверо детей от 5 до 12 лет — планировали отпуск своей мечты. Они купили тур на морской круиз по Персидскому заливу, стартовавший 21 февраля из Дубая. Все шло идеально: теплое море, солнце, экскурсии по Катару, Бахрейну и Абу-Даби. Дети были счастливы, родители — тоже. А потом началась война, пишет Infox.ru ⁠.

Теперь Аксеновы — в числе тысяч российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах. Рейсы отменены, границы закрыты, небо над страной по-прежнему закрыто для гражданской авиации. Семья находится в отеле, стараясь сохранять спокойствие ради детей. Им объясняют, что пока нужно просто переждать, играть в безопасные игры и не выходить без необходимости.

«Мы надеемся на скорейшее разрешение ситуации и ждем новостей о возможных вылетах», — говорит глава семьи, добавляя, что они не теряют связи с посольством и следуют всем рекомендациям.

Кирилл уже обратился в российское консульство с просьбой о помощи в возвращении на родину. Официальные лица подтверждают, что в ОАЭ остаются тысячи наших соотечественников, и работа над организацией эвакуации ведется. Пока детали не разглашаются, но дипломаты рекомендуют следить за официальными источниками и быть готовыми к любым вариантам.

В социальных сетях россияне, оказавшиеся в аналогичной ситуации, поддерживают друг друга, делятся информацией о временном жилье и транспорте до аэропортов. Аксеновы пока остаются в относительной безопасности своего отеля, но каждый новый день без вылета усиливает тревогу.