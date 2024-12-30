Желудок обречен: самое популярное новогоднее блюдо может отравить россиян

После празднования Нового года не нужно наказывать свой организм голодовкой за съеденные салаты и закуски. Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина посоветовала соблюдать привычный режим питания 1 января. Главное — умеренность, тогда праздник живота не обернется лишним весом.

На завтрак 1 января лучше съесть кашу, сваренную на воде. В обед хорош будет овощной или куриный суп, на перекус — несладкий йогурт с фруктами. На ужин стоит съесть белок — курицу, рыбу или мясо кролика с овощным гарниром, отметила Калошина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Привычка есть «прошлогодние» салаты вечером 1 января может обернуться отравлением.

Салаты из сырых овощей, винегрет, салаты с мясом, птицей или копченостями хранятся около 18 часов, а после заправки — 12 часов, отметила эндокринолог. Срок годности салатов с добавлением консервированных овощей или вареных яиц не превышает восьми часов. Салаты с морепродуктами могут храниться без заправки до 12 часов. После заправки их лучше не отправлять в холодильник, Калошина рекомендовала готовить такие блюда в небольшом количестве.

«Если сроки соблюдены, то 1 января вы можете побаловать себя порцией салата в 150 граммов, скушав его в обед», — добавила врач.

В первый день нового года стоит воздержаться от алкоголя и сладкой газировки, продолжила эксперт. Лучше отдать предпочтение воде, в которую можно добавить лимон. Также хорошим выбором будет минеральная вода.

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