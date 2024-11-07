Жена Карла III подхватила инфекцию: выяснилось, какие еще болезни утаила королевская семья

СМИ сообщают , что у жены Карла III, королевы Камиллы, нашли инфекцию дыхательных путей, в связи с чем она отменила все мероприятия, сделав перерыв в работе. Как известно, королева не первая, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем. С раком борется ее муж Карл III и даже Кейт Миддлтон. Наследственность или злой рок преследуют королевскую семью? На этот вопрос интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответила известная ясновидящая Инна Алексеева (Мишина).

Эзотерик отметила, что расклад карт Таро говорит об ухудшении здоровья в связи с давлением и напряжением от их высокого положения.

«Например, Рыцарь Кубков показывает, что королева заразилась инфекцией из-за эмоционального стресса или прежних взлетов и падений, которые воздействовали на ее физическое состояние. Старший аркан Солнце в данном случае предупреждает о временах неясности и затмений. Я думаю, это может отражать текущее положение дел в королевской семье. Общая картина может быть скрыта от посторонних взглядов или сильно искажена», — пояснила экстрасенс интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вероятно, члены королевской семьи не готовы открыто признать свои слабости и болезни, так как боятся трезво взглянуть на имеющиеся проблемы, продолжила таролог.

«Король Жезлов намекает на потерю власти или влияния. Значит, есть разногласия или внутренние конфликты среди членов семьи. Они должны быть решены, чтобы укрепить их позиции. Также есть риск изоляции или отсутствия поддержки со стороны общественности. Возможно, королю и королеве необходимо взять паузу, чтобы восстановить силы и здоровье», — добавила Алексеева.

Но, несмотря на имеющиеся трудности, карты предвещают королевской семье успешное преодоление проблем.

«Десятка монет символизирует безопасность и прочность, что может быть знаком будущего процветания. Кроме того, карты говорят о том, что в ближайшем будущем королевская семья, возможно, будет наслаждаться поддержкой народа и финансовой стабильностью, что укрепит их положение на троне. Возможны какие-то реформы, новые проекты, которые также укрепят их позицию. Скорее всего, они будут править достаточно долго, и вытроят крепкий фундамент для будущих поколений», — заключила ясновидящая.

Ранее эзотерик назвала истинную причину пожара в доме Инстасамки.