«Связана с влиятельным человеком»: стала известна причина пожара в съемной квартире Инстасамки

В съемной квартире известной исполнительницы и блогера Инстасамки (настоящее имя — Дарья Затеева) в Москве произошел пожар. Как сообщают СМИ, причиной возгорания стал горящий камин. Сама певица сообщила, что чудом осталась жива. Был ли этот пожар случайностью, поджогом или на певицу вовсе навели порчу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, Десятка жезлов может обозначать бремя и давление, под которым, вероятно, находилась Дарья, что могло привести к неосторожности или усталости.

«Однако старший аркан Повешенный предлагает совсем иную перспективу — может быть, это не просто случайность, а событие, требующее переосмысления, паузы, подвешенного состояния», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Рыцарь жезлов и Король пентаклей, продолжила она, могут означать активные действия, возможно, связанные с человеком влиятельным или даже могущественным.

«Четверка пентаклей предостерегает от жадности: может быть, поджог был вызван конфликтом интересов, кого-то слишком зацикленного на своей собственности или безопасности. Тем временем Девятка кубков обещает исполнение желания, но вместе с Четверкой кубков предостерегает о внутреннем недовольстве и скуке, замыкающей на себе», — добавила Алексеева.

Двойка кубков, по словам эксперта, свидетельствует о союзах и встречах, дружеских или личных связях, которые могут быть задействованны в этой загадочной истории. И на этом фоне карта Справедливость дает уверенность, что истина будет раскрыта.

«Старший аркан Император указывает на фигуру власти или контроля. Может быть, кто-то пытается утвердить свою доминирующую позицию, что привело к такому серьезному происшествию. Семерка кубков намекает на иллюзии и мечтания — возможно, участники события вводят себя в заблуждение, находясь в тумане обмана», — подчеркнула таролог.

Тройка мечей сигнализирует о возможном разбившемся сердце, о боли и разногласиях.

«Все эти карты говорят о сложной плетеной взаимосвязи событий и эмоций, окружающих пожар в квартире Дарьи. Может быть, это не просто случайность или злой умысел, а гораздо более сложное воплощение взаимодействий и трансформаций», — заключила эксперт.

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