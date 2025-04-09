Женщин с детьми хотят освободить от уплаты НДФЛ: кто сможет получить поддержку от государства

В России уже существуют принятые решения о предоставлении социальной гарантии, схожие с освобождением женщин с детьми от уплаты НДФЛ. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении от налога на доход женщин с детьми, пишет ТАСС. Депутаты предлагают освободить от НДФЛ женщин до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка, при этом доход женщины не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Кроме того, предлагается освободить от уплаты налога на доход женщин любого возраста в случае рождения или усыновления второго ребенка, если их доход в не превышает МРОТ в четыре раза.

По словам Бессараб, на данный момент в России уже принято схожее решение поддержки граждан. С 2026 года семейная выплата — возврат налога, уплаченного работодателем за трудящихся родителей, составит до 7% от уплаченных 13% НДФЛ и будет возвращаться как работающей матери, так и работающему отцу, если доход на одного члена семьи составит сумму равную или ниже прожиточного минимума в регионе. Получить налоговый вычет смогут семьи, воспитывающие не менее двух несовершеннолетних детей или, если один ребенок, не достигший возраста 23 лет, обучается очно.

«Более того, сегодня уже можно получить налоговый вычет на каждого ребенка, независимо от дохода. Но что касается вообще освободить от налога, мы знаем, что у нас есть женщины, которые зарабатывают гораздо выше, чем мужчины. Есть женщины, которые входят в список Forbes, женщины-миллиардеры, их тоже освободить от налога на доход?» — добавила депутат.

Любые меры поддержки должны быть рассчитаны на определенную категорию нуждающихся в этом граждан. То есть, если мать или отец, независимо от пола, нуждаются в поддержке государства, ее необходимо оказывать, подчеркнула парламентарий.

«Государством принято решение, уже действует норма, то есть сегодня работающие мама и папа фактически зарабатывают себе налоговый вычет в 2026 году за 2025 год. Заявить новую гарантию, еще фактически не предоставив уже принято принятого решения о социальной гарантии, — это достаточно странно», — заключила Бессараб.

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