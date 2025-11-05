Житель Лесосибирска уже полтора года не может оспорить признание его умершим: как это возможно

Пенсионера из Лесосибирска Владимира ошибочно признали умершим после опознания тела в Красноярске. Аннулировали его банковскую карту, медстраховку, пенсионные выплаты и регистрацию автомобиля. Несмотря на признание ошибки следователями, информация распространилась по инстанциям, и Владимир уже полтора года пытается восстановить свой статус. Сможет ли мужчина вернуться к нормальной жизни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев.

Как восстановить документы

Юрист отметил, что ситуация, в которую попал Владимир, квалифицируется как ошибочное признание гражданина умершим и регулируется Гражданским кодексом РФ.

«Если гражданин, признанный умершим, окажется живым, решение суда о признании его умершим отменяется, и все личные, имущественные и иные права подлежат восстановлению. Однако на практике основной проблемой является не юридическая возможность, а бюрократический эффект "цепной реакции", когда данные о "смерти" автоматически попадают в межведомственные базы — МВД, налоговую, Росреестр, ГИБДД и так далее. Исправление каждой записи требует отдельного официального запроса или судебного акта», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Восстановить все возможно, продолжил он, но процесс будет сложным и требует четкого алгоритма действий. Восстановление прав — это не одномоментный акт, а последовательная процедура.

«Первый шаг — получение официального документа, отменяющего запись о смерти. Это основа для всех дальнейших действий. Таким документом является решение суда об установлении факта регистрации ошибочной записи акта гражданского состояния. Владимиру необходимо подать заявление в районный суд по месту нахождения ЗАГСа, который внес запись о его смерти. К заявлению нужно приложить: паспорт, справку из ЗАГСа о наличии записи о смерти и официальный ответ от Следственного комитета РФ о том, что в его отношении была допущена ошибка при опознании трупа, и он является живым. Это ключевое доказательство», — подчеркнул юрист.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Дмитрий Зайчиков ]

Суд в данном случае установит юридический факт, что гражданин жив, и обяжет ЗАГС аннулировать запись о смерти. Второй шаг — аннулирование записи о смерти в ЗАГСе.

«На основании вступившего в силу решения суда ЗАГС обязан аннулировать запись о смерти и выдать новый документ, подтверждающий это. Третий шаг — решение суда и справка из ЗАГС направляется в МВД, ФНС, ГИБДД и др. для аннулирования последствий "смерти". Далее — заявление в прокуратуру. Прокуратура вправе внести представление в адрес ведомств, затягивающих восстановление данных», — отметил Елисеев.

Это часто ускоряет процесс, так как органы начинают обмен информацией без отдельного судебного запроса, добавил он. Таким образом, все восстановить возможно, но потребуется либо судебное решение, либо активное вмешательство прокуратуры. Без суда процесс может растянуться, так как ведомства действуют строго в рамках своих реестров и не вносят исправления «по письму».

Свидетель за все ответит

Ответственность свидетеля, ошибочно опознавшего тело, зависит от того, что было ключевым фактором — неосторожность или злой умысел.

«Если свидетель ошибся, приняв погибшего за Владимира по внешнему сходству (что часто бывает при опознании трупов, особенно при повреждениях), то его действия не содержат состава преступления. Уголовная ответственность за заведомо ложные показания наступает только при наличии умысла, то есть когда лицо заведомо знает, что показывает ложь», — подчеркнул юрист.

Фото: [ пресс-служба МВД России ]

Кроме того, доказать этот умысел в ситуации опознания трупа практически невозможно, если только у следователя не будет прямых улик. Например, свидетель вообще не был знаком с Владимиром и действовал по договоренности с кем-либо.

«Умышленные действия (маловероятный, но возможный сценарий) — если свидетель умышленно опознал Владимира, например, с целью способствовать сокрытию преступления или в рамках мошеннической схемы (чтобы наследники Владимира могли вступить в права), тогда его действия могут быть квалифицированы как заведомо ложные показания. Санкция — арест на срок до трех месяцев или штраф», — пояснил Елисеев.

Однако данные о свидетеле Владимиру не разглашают, и это стандартная практика защиты данных участников следствия.

«Получить эти сведения можно только через адвоката в рамках уголовного дела, которое, вероятно, было возбуждено по факту обнаружения трупа. Если же следователи уже признали ошибку, то они, скорее всего, пришли к выводу об отсутствии у свидетеля умысла», — заключил юрист.

