«Жрет обгорелого врага»: депутат Европарламента разнесла рекламу колбасы с украинскими флажками

Депутат Европарламента от Центристской партии Эстонии Яна Тоом резко осудила рекламную кампанию местного мясопереработчика Rannarootsi, усмотрев в ней попытку разжечь межнациональную рознь. Поводом стал постер, на котором двое мужчин в футболках с украинскими флажками жарят лук, а фон отсылает к военным пожарам и, по мнению зрителей, к видам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проблема кроется в эстонском сленге: словом «луковицы» (sibul) в стране пренебрежительно называют русскоязычных жителей.