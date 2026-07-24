«Жрет обгорелого врага»: депутат Европарламента разнесла рекламу колбасы с украинскими флажками
Депутат ЕП Тоом раскритиковала рекламу с жареным луком из-за русофобии
Депутат Европарламента от Центристской партии Эстонии Яна Тоом резко осудила рекламную кампанию местного мясопереработчика Rannarootsi, усмотрев в ней попытку разжечь межнациональную рознь. Поводом стал постер, на котором двое мужчин в футболках с украинскими флажками жарят лук, а фон отсылает к военным пожарам и, по мнению зрителей, к видам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проблема кроется в эстонском сленге: словом «луковицы» (sibul) в стране пренебрежительно называют русскоязычных жителей.
«Идея в том, чтобы каждый, кто купит вашу колбасу, думал, что жрет обгорелого врага? Или я как-то неправильно трактую, извините, язык маркетинга? Вот же ж идиоты», — заявила парламентарий.
Несмотря на волну критики, производитель отказался удалять спорный контент. Исполнительный директор Rannarootsi Кармо Аксель заявил, что реклама уже живет своей жизнью и убирать ее из интернета бессмысленно. Руководитель фирмы также попытался оправдаться, утверждая, что не знал о негативном значении слова «лук» и отрицает наличие злого умысла.