В Дагестане подвели финансовые итоги отопительного сезона, который для многих жителей республики превратился в череду коммунальных испытаний. Как сообщили в региональной Госжилинспекции, по результатам массовых проверок потребителям вернули 22,1 миллиона рублей, начисленных за некачественно оказанные услуги.

Львиная доля перерасчета пришлась на перебои с электричеством — гражданам компенсировали 15,8 миллиона рублей. За сбои в газоснабжении возвращено 4,3 миллиона, за холодную воду — 1,1 миллиона, а за тепло и горячее водоснабжение — 867 тысяч рублей.

Проведенный анализ подтвердил, что аварии носили не случайный, а системный характер. Всю зиму сети электро-, тепло- и газоснабжения выходили из строя, и главной причиной в ведомстве назвали банальную неготовность инфраструктуры и жилого фонда к холодам. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании элементарно не подготовились к сезону.

Несмотря на то что отопительный период позади, коммунальщикам уже сейчас приходится думать о следующей зиме. Чтобы не повторять прошлых ошибок, с 29 апреля в республике развернули постоянно действующий оперативный штаб. Утвержден план-график выездных инспекций и еженедельных совещаний.

В Госжилинспекции подчеркнули, что продолжают отслеживать ситуацию в постоянном режиме, а каждое обращение жителей рассматривается как сигнал к немедленной проверке. Там выразили уверенность, что возвращенные средства — это не просто бухгалтерская операция, а шаг к восстановлению комфорта и справедливости в домах дагестанцев.