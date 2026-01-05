Зимний уход за кожей: как не пересушить лицо и сохранить сияние даже в морозы

Для заботы о коже зимой рекомендуется избегать горячей воды и агрессивных скрабов, отдав предпочтение кремам с гиалуроновой кислотой, церамидам и пантенолам. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава МО Яна Шмелева.

Как отметила специалист, в зимнее время коже лица необходим определенный уход.

«Чтобы заботиться о коже зимой, сосредоточьтесь на увлажнении, питании и защите: используйте мягкое очищение и тонизирование, наносите кремы с гиалуроновой кислотой, церамидами и пантенолом, не забывайте о SPF, пейте достаточно воды, увлажняйте воздух в помещении, избегайте горячей воды и агрессивных скрабов, а также выбирайте более жирные текстуры для восстановления липидного барьера кожи», — пояснила эксперт.

По ее словам, очистка кожи лица должна проходить мягко: рекомендуется использовать молочко, пенку или гидролат вместо агрессивных гелей.

«Умывайтесь теплой, а не горячей водой, чтобы не нарушать защитный барьер кожи», — сказала она.

Фото: [ istockphoto.com/fizkes ]

Для поддержания нормального уровня увлажненности кожи специалист рекомендует средства с гиалуроновой кислотой и глицерином — эти компоненты притягивают и удерживают влагу. При этом важно помнить, что такие продукты необходимо обязательно «закрывать» кремом, чтобы предотвратить их испарение. Для восстановления липидного барьера и снижения чувствительности кожи показаны церамиды и пантенол. Натуральные масла, такие как жожоба и миндальное, обеспечивают питание кожи, а аргановое и оливковое масла дополнительно создают защитную пленку. Для борьбы с тусклым цветом лица рекомендуется включать в уход витамины A, C и E, а также ниацинамид. В качестве дополнительного этапа ухода можно использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой, пептидами и витамином C.

Врач также советует использовать солнцезащитный крем с SPF 15-20 круглый год, наносить плотный защитный крем за 30 минут до выхода на мороз, поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещениях с помощью увлажнителя, пить достаточно воды и включать в рацион продукты с омега-3, фрукты и овощи. Физическая активность улучшает микроциркуляцию и цвет лица, а для ухода за кожей лучше выбирать мягкие эксфолианты или энзимные пилинги, избегая жестких скрабов.

«Зимой нельзя допускать резких перепадов температур, использовать горячую воду для умывания, спиртосодержащие средства, агрессивное скрабирование и наносить увлажняющие кремы непосредственно перед выходом на мороз, потому что это пересушивает кожу, разрушает ее защитный барьер и делает ее уязвимой к обветриванию, шелушениям и раздражениям. Важно избегать чрезмерного трения кожи и придерживаться правильной последовательности ухода перед выходом на улицу», — выразила мнение специалист.

Фото: [ istockphoto.com/passorn santiwiriyanon ]

Также нельзя игнорировать защиту губ и открытых участков лица на морозе — обязательны в использовании бальзамы и защитные кремы.

«Что стоит делать: увлажнять воздух в помещении: увлажнители помогут поддерживать влажность 40-60%.Пить воду и есть здоровую пищу: поддерживайте гидратацию изнутри. Использовать термальную воду: для увлажнения в течение дня. Носить защитные аксессуары: шапки, шарфы, перчатки для защиты от ветра и мороза», — заключил Шмелева.

Ранее стал известен доступный напиток, который поможет быстро взбодриться утром.