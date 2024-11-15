Знают и любят друг друга давно: стал известен мужчина, от которого Ольга Бузова родит ребенка

На одном из последних концертов певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что планирует в ближайшие несколько месяцев выйти замуж и забеременеть. Такая новость стала шоком даже для ее матери, которая заявила СМИ, что ее дочь может стать мамой ребенка от основателя Telegram Павла Дурова. Какова вероятность такого союза и от кого на самом деле будет ждать детей Бузова, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, Ольга действительно забеременеет, но не через несколько месяцев, а в следующем году. Однако беременность будет не из легких.

«Она очень об этом мечтает, но будут проблемы. Возможно, со здоровьем, может быть, ей придется воспользоваться помощью специалистов, чтобы забеременеть. Или делать кесарево сечение, привлекать третьих лиц для родов», — объяснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ребенка Ольга родит от творческого мужчины. По словам таролога, это может быть человек, связанный со спортом. Возможно, футболист или хоккеист.

«Она с ним уже знакома, это известная личность, мастер своего дела. Между ними будет настоящая любовь и страсть. Вероятно, что это какая-то старая, давняя, воскресшая снова любовь. Судя по картам, Ольга переживает трансформационный период. Кроме того, они находились длительное время на расстоянии, знали друг друга, но не думали, что снова разгорится любовь», — заключила Алексеева.

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