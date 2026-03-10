Зубастая статистика: в каких странах туристов чаще всего атакуют акулы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подвела пугающие итоги 2025 года: всего в мире зафиксировано около 105 нападений акул на людей. При этом количество смертельных исходов выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим годом — погибли 12 человек. Девять из этих случаев были классифицированы как неспровоцированные, то есть хищник атаковал сам, без видимых причин.

Абсолютным лидером по числу инцидентов стали Соединенные Штаты — 25 неспровоцированных атак, что составляет 38% от мирового показателя. Больше всего туристам и местным жителям стоит опасаться вод Флориды: там произошло 11 нападений. По четыре случая зарегистрировано в Калифорнии и на Гавайях, два — в Южной Каролине, по одному — в Нью-Йорке, Северной Каролине и Техасе.

На втором месте по числу атак — Австралия, где зафишфиксирован 21 случай. Далее следуют Багамские острова (5 инцидентов) и Новая Зеландия (3). По одному нападению произошло на Ямайке, Мальдивах, в Канаде, Самоа, на Канарских островах и в нескольких странах Африки.

Эксперты напоминают, что проблема актуальна и для популярных у россиян курортов. Так, в 2023 году акула напугала отдыхающих в Турции, появившись всего в 200 метрах от берега. Тогда же в Египте произошла трагедия: хищник атаковал российского туриста, что закончилось гибелью.

Почему акулы нападают?

Большинство нападений — это ошибка идентификации. Акула, охотясь на рыбу или тюленей, может принять за добычу пловца или серфера, особенно в мутной воде. Провоцирующие факторы: купание на рассвете или закате (время охоты хищников), наличие ран и крови, яркие блестящие украшения, чрезмерное плескание.

Как снизить риск?

· Избегать купания в сумерках и ночью. · Не заплывать далеко от берега в одиночку. · Снять украшения перед заходом в воду. · Не заходить в воду, если есть кровоточащие раны. · Следовать предупреждениям спасателей на пляжах.

