Зумеры не верят в покупку жилья: эксперты объяснили, почему ипотека и цены оставляют молодежь без квартир

Молодые россияне в 2026 году столкнулись с системным разрывом между стоимостью жилья и реальными доходами, что делает покупку собственной квартиры все более труднодостижимой целью. Автор видеоблога «Хочуквартиру» Никита Журавлев в эфире программы «Недвижимость» на Радио РБК отметил , что проблема не только в ставке по ипотеке, но и в отсутствии первоначального взноса и возможности обслуживать недвижимость.

Основатель компании «Смарент» Виктор Зубик, в свою очередь, подчеркнул, что покупка жилья требует продуманной финансовой стратегии — от выбора доступных локаций до использования ипотеки как инструмента накопления.

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что часть молодых людей предпочитают аренду, откладывая покупку до роста доходов, а ключевым препятствием остается низкая финансовая грамотность и отсутствие долгосрочного планирования.

Что говорят цифры

По данным аналитиков «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбербанка, в январе 2026 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России достигла 184,8 тыс. рублей, на вторичном — 121,9 тыс. рублей. К марту медианная стоимость «квадрата» увеличилась до 187,8 тыс. и 123,6 тыс. рублей соответственно. В крупнейших городах цены значительно выше: в Москве квадратный метр в новостройке обходится в 397,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — в 267,2 тыс. рублей.

При этом рыночные ставки по ипотеке остаются на двузначных отметках. По данным мониторинга Единой информационной системы жилищного строительства, в январе 2026 года средняя ставка на новостройки составляла 21,21% годовых, на вторичное жилье — 21,19%. Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что к концу года ставки могут опуститься до 15%, однако такой уровень все еще остается высоким для большинства заемщиков.

Льготные программы, призванные облегчить покупку жилья, также претерпели изменения. С 1 февраля 2026 года в России действует правило «одна семья — одна ипотека»: супруги обязаны быть созаемщиками по одному кредитному договору. Минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке сохранился на уровне 20%. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом получить одобрение становится крайне сложно: банки ужесточают требования для снижения рисков.

Доходы молодежи не поспевают за ценами

Согласно опросу СберСтрахования жизни, 44% представителей поколения зумеров (от 18 до 30 лет) мечтают о собственном жилье, а 74,9% планируют приобрести его в ипотеку. При этом каждый второй (53,2%) рассчитывает на финансовую поддержку родителей. Средняя сумма, которую молодые люди готовы потратить на покупку жилья, составляет 5,1 млн рублей.

Однако доходы молодежи явно не соответствуют их жилищным амбициям. По данным исследования аналитиков Работа.ру и СберНПФ, 86% молодых специалистов рассчитывают зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Однако реальная медианная зарплата в России значительно ниже: по данным Росстата, средний доход россиян в 2025 году составил около 75 тыс. рублей, а без учета Москвы и северных регионов — лишь 60 тыс. рублей. При этом 78% россиян зарабатывает менее 100 тыс. рублей в месяц.

На этом фоне неудивительно, что 86% зумеров не верят, что смогут купить жилье в ближайшее десятилетие, а 34% говорят о практически нулевой вероятности. Около 60% ссылаются на недостаточный уровень дохода, более половины — на высокие ставки и переплату по ипотеке, а еще 45% винят высокие цены на жилье и сложность накопления первоначального взноса.

Аренда как альтернатива

В сложившихся условиях многие молодые люди делают выбор в пользу аренды жилья. По данным «Домклик», в первом квартале 2026 года долгосрочная аренда в России подешевела на 8% — до 28,8 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, реальные ежемесячные платежи по вновь выданным рыночным ипотечным кредитам сейчас в среднем составляют 49 тыс. рублей в месяц. Таким образом, аренда в большинстве регионов обходится значительно дешевле ипотечных взносов, что и определяет выбор молодых россиян в пользу съемного жилья.