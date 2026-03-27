По данным аналитиков, заметный рост интереса к изучению языков в Московской области зафиксирован у пользователей старше 30 лет. В группе 35–44 лет вырос спрос на языки для путешествий: интерес к изучению японского увеличился более чем вдвое, китайского — на 79%, немецкого — на 63%, итальянского — на 49%, испанского — на 14%. Для рабочих задач в этой возрастной группе интерес к японскому языку вырос на 82%, к испанскому — на 15%.

Самые молодые жители Подмосковья, в возрасте от 18 до 24 лет, также изучают языки для карьерного развития и чаще выбирают нишевые направления. На первом месте по росту популярности — арабский язык: интерес к его изучению для работы увеличился более чем вдвое. Также вырос спрос на китайский (более чем в вдвое) и корейский (+10%). Для путешествий среди молодежи фиксируется рост интереса к арабскому (более чем в вдвое), китайскому (+32%) и французскому (+27%). Пользователи 25–34 лет стали изучать для путешествий корейский язык (+89%).

Фото: [ istockphoto.com/Dacharlie ]

Среди пользователей 45–54 лет наибольший рост показали немецкий (+74% для путешествий, +20% для работы) и французский для работы (+25%).

Ответственный подход к выбору репетитора со стороны пользователя остается залогом продуктивных занятий, поэтому при поиске специалистов в интернете, рекомендуется придерживаться простых правил.

«Первое правило — всегда проверяйте квалификацию преподавателя, запрашивайте документы — его опыт и образование должны соответствовать предмету и вашим задачам. Второе — изучайте отзывы других пользователей и смотрите на рейтинг на платформе, это формирует объективное представление о работе специалиста. Третье — не стесняйтесь спрашивать о методах обучения и подходе к работе», — отметила старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Ранее стало известно, что происходит на рынке недвижимости в Москве и Подмосковье.